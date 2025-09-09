На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия отвергла обвинения в причастности к прослушке во дворце в Аргентине

МИД РФ: Москва отвергает якобы причастность к прослушке во дворце Аргентины
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России отвергло заявление аргентинского министра безопасности Патрисии Буллрич о причастности России к прослушиванию телефонных переговоров в президентской резиденции. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В Москве обратили внимание на публичные высказывания министра безопасности Аргентинской Республики Патрисии Буллрич о якобы причастности Российской Федерации к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизации политической ситуации в Аргентине», — указано в сообщении.

Там подчеркивается, что до посла Аргентины донесена позиция российской стороны, категорически отвергающей подобные обвинения, выдвинутые представителем правительства Аргентины.

В середине августа стриминговый канал Carnaval опубликовал аудио, на котором якобы бывший глава национального агентства по делам инвалидов Диего Спагнуоло говорит о коррупционных схемах в агентстве, к которым, предположительно, причастна Карина Милей, глава секретариата президента и сестра Хавьера Милея. В записи упоминаются взятки от поставщиков лекарств за заключение контрактов с агентством.

Аргентинский министр безопасности Патрисия Буллрич высказала мнение о том, что запись «могла быть сделана кем угодно», но допустила, что к ее утечке могут быть причастны «лица, связанные с российской разведкой».

Ранее армия России начала использовать комплексы разведки для прослушки за ВСУ.

