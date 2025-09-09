Guardian: Борис Джонсон зарабатывал на связях, которые он получил на посту премьера

Британский экс-премьер Борис Джонсон после ухода в отставку отставки использовал свои политические связи для извлечения личной выгоды. Об этом, ссылаясь на полученные американской некоммерческой организацией Distributed Denial of Secrets данные, сообщает газета Guardian.

Distributed Denial of Secrets специализируется на архивировании утечек данных, полученных через действия хакеров, инсайдерскую информацию и по другим каналам. Организация получила доступ к большому объему электронных и обычных писем, чеков, речей и контактов Джонсона с 2022 по 2024 год. На их основании Guardian сделала вывод, что действия экс-премьера могли идти вразрез с нормами этики и правилами лоббирования.

Так, с помощью чиновника из Саудовской Аравии, с которым Джонсон познакомился еще на посту главы правительства, экс-премьер якобы пытался выйти на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, чтобы предложить ему услуги консалтинговой компании.

Кроме того, Джонсон получил от хедж-фонда Merlyn Advisors свыше £200 тыс. ($271 тыс.) после встречи с венесуэльским президентом Николасом Мадуро. Это противоречит утверждениям экс-премьера о том, что никаких денег за эту встречу он не получал.

Джонсон в бытность главой правительства также провел тайную встречу с американским предпринимателем и основателем технологической компании Palantir Питером Тилем. Спустя несколько месяцев Palantir получила контракт для анализа данных Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии .

19 февраля Guardian сообщила, что Джонсон стал брать деньги за фотографии с собой.

Ранее сообщалось, что полуобнаженного Бориса Джонсона заметили потягивающим коктейли на пляже.