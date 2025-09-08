На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии палестино-израильский конфликт
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Саудовской Аравии Бен Фарханом Аль Саудом, в рамках которого обсудили двусторонние отношения и ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что министры обсудили текущие состояние и укрепление многоплановых Российско-саудовских отношений.

В рамках разговора была подчеркнута важность поддержания высокой динамики политического диалога между Москвой и Эр-Риадом, а также активизации совместной работы по развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

8 сентября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступая в бункере штаба ВВС, анонсировал мощную наземную операцию в секторе Газа и призвал местных жителей покинуть город.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение ХАМАС принять американские условия по мирной сделке в Газе, добавив, что это «последнее предупреждение».

Ранее организация исламского сотрудничества призвала к суду над Израилем.

Война в Газе
