Агрессивная политика западных элит, которая ведется в отношении украинского конфликта, лишает Европу надежды на мирное будущее. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Пока проактивной международной дипломатии предпочитают агрессивную геополитику, даже многообещающие перспективы на будущее могут превратиться в мрачную пустоту», — говорится в материале.

В издании отметили, что конфликт на Украине можно было предотвратить. Однако западные элиты «сознательно разрушили» возможности для более мирного будущего, так как это не вписывалось в планы в отношении Киева, считают авторы статьи.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жесткая милитаристская позиция европейских стран осложняет урегулирование конфликта на Украине. В доказательство своих слов представитель Кремля привел заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости превратить Украину в «стального ежа», назвав такой подход проявлением «оголтелого милитаризма».

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп считают Европу препятствием к решению на Украине.