Лидеры БРИКС высказались за более справедливый миропорядок

Лидеры БРИКС заявили о необходимости перехода к более справедливому миропорядку
true
true
true
close
kremlin.ru

Лидеры стран — членов БРИКС во время саммита 8 сентября оценили текущую глобальную ситуацию и отметили необходимость перехода к более справедливому международному порядку. Об этом сообщила пресс-служба президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, пишет РИА Новости.

«Был достигнут консенсус о необходимости перехода к более справедливому, сбалансированному и инклюзивному международному порядку», — говорится в сообщении.

Внеочередной саммит стран — членов БРИКС прошел 8 сентября по инициативе президента Бразилии. Главным поводом для проведения мероприятия стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию.

30 июля президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в размере 40% в отношении бразильских товаров. В результате общий размер пошлин на бразильские товары достиг 50%.

В ответ президент Бразилии заявил, что не будет «унижаться» и инициировать торговые переговоры с Трампом после того, как пошлины США на бразильские товары выросли до 50%.

Ранее Си Цзиньпин на саммите БРИКС поддержал позицию Бразилии по Украине.

БРИКС
