Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве еще больше усугубит положение Украины. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Пока диктатор Зеленский играет в игры о встрече с президентом Путиным, Украина с каждым днем становится все меньше», — написал Боуз.

Он отметил, что армия Зеленского, состоящая в основном из призывников, «опустошена», а территория государства стремительно сокращается. При этом, как считает журналист, украинскому президенту на это «все равно».

За последнее время Путин не раз выражал готовность лично встретиться с Зеленским. 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) российский лидер заявил, что самое лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне — это Москва. Путин добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу России.

В ответ Зеленский заявил, что предложение Путина провести встречу в Москве говорит о нежелании России проводить такую встречу. Таким образом он дал понять, что не планирует приезжать в РФ.

Однако в агентстве Bloomberg допустили, что Зеленский все-таки может приехать в Москву, если на него надавит президент США Дональд Трамп.

Ранее в Раде поддержали предложение Путина провести встречу с Зеленским в Москве.