Будапешт обвинил ЕС в безразличии к судьбе закарпатских венгров на Украине

Европейский союз (ЕС) не интересуют проблемы закарпатских венгров на Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Об этом сообщает ТАСС.

«Проблема в том, что для Европейского союза антикоррупционный закон [на Украине] оказался важнее. Судьба закарпатских венгров их совершенно не интересует», — отметил Сийярто.

Речь идет о законе, который перевел Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) из подчинения Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в подчинение генпрокурору и который был принят Верховной радой 22 июля. Это привело к протестам против принятия закона, который фактически ограничивал бы работу этих структур.

31 июля после критики со стороны западных партнеров и массовых протестов в стране Рада приняла другой, тоже предложенный президентом Зеленским законопроект, восстанавливающий полномочия антикоррупционных структур.

До этого венгерский министр заявлял, что его страна не позволит Украине приблизиться к вступлению в Евросоюз, пока Киев не вернет права закарпатским венграм.

Ранее Сийярто ответил на претензии Зеленского в адрес Венгрии.