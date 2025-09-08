Президент Азербайджана посетит Казахстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Haqqin.az.

«Ильхам Алиев посетит Астану», — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян также посетит Казахстан.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Документ состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Азербайджана и Армении к миру, но не фиксируют детали договоренностей. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава Белого дома тогда выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.