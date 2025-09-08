На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сальдо заявил, что Зеленского намеренно внедрили во власть на Украине

Сальдо: Зеленского целенаправленно подготовили и внедрили во власть на Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президента Украины Владимира Зеленского целенаправленно подготовили и внедрили во власть. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это была такая долгоиграющая ситуация, которая была нацелена не на создание хороших условий и не на приближение Украины к Европейскому союзу, а наоборот, на создание «Антироссии» на фундаменте Украины», — сказал он.

По мнению главы Херсонской области, Зеленскому «нельзя доверять».

До этого о легитимности Владимира Зеленского высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Россия признает Зеленского «де-факто главой режима», в этом качестве готова с ним встречаться. Однако он не является легитимным лицом, которое может подписывать юридические документы об урегулировании конфликта, когда до этого дойдет дело, подытожил Лавров.

Ранее Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского.

