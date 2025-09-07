На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший посол назвал «фиктивными» дебаты об отправке европейских войск на Украину

Экс-посол Мельник счел фиктивными дебатами дискуссии об отправке сил на Украину
IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Бывший посол Украины в Германии и действующий представитель республики в ООН Андрей Мельник назвал дискуссии по поводу отправки немецких или европейских войск «фиктивными дебатами». Его слова приводит Stern.

«Пока мы точно не знаем, что будут делать эти войска и с каким мандатом, ни один немецкий политик не может всерьез заявлять об отправке 5000 или 10 000 солдат», — заявил Мельник.

По его словам, когда гарантии безопасности для Украины обретут форму документа, тогда и можно будет представить себе какое-либо участие европейских войск в обеспечении мира.

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Кремль будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

После этого итальянская газета L'Antidiplomatico написала о том, что российский лидер одним своим заявлением сорвал планы «коалиции желающих» по размещению военных стран НАТО на Украине.

Ранее во Франции раскрыли, как Путин сорвал планы Макрона по отправке войск на Украину.

