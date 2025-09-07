Большинство опрошенных жителей ФРГ недовольны работой правительства

Более 62% жителей Германии не удовлетворены работой правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ под руководством канцлера Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, сообщает kp.ru.

По его данным, лишь 27% опрошенных сообщили, что довольны работой кабмина. Это показывает, что уровень поддержки остается на критическом уровне уже несколько недель.

В то же время 59% жителей ФРГ недовольны действиями самого канцлера. Положительно оценили его работу только 29% опрошенных. Как отмечает издание, тот факт, что недовольство сохраняется на столь высоком уровне, говорит о том, что правительство ФРГ пока не нашло способа вернуть доверие населения.

Опрос проводился с 4 по 5 сентября. В нем приняли участие 1 003 человека.

За последнее время Мерц и его команда ставят антирекорды по опросам. Так, в августе сообщалось, что недовольство работой правительства ФРГ и канцлера выразили 60% опрошенных немцев.

Ранее Мерц захотел «экономически истощить» Россию.