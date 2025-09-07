На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рогов раскритиковал Зеленского за отказ приехать в Россию

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский действует в парадигме «глупого и трусливого» человека. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, украинский лидер пытается затянуть боевые действия, «прячась за чужими спинами».

«У Зеленского не хватает ума понять, что это его, возможно, последний шанс для общения с официальной Москвой», — сказал Рогов.

Он отметил, что чем дольше президент Украины затягивает вопрос урегулирования конфликта, тем высока вероятность, что он в итоге приедет не в Москву для переговоров, а «в Магадан для явки с повинной».

6 сентября Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, назвав это предложение неприемлемым. Вместо этого Зеленский предложил Путину приехать в Киев. при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече «в любом формате».

Ранее Арестович заявил об «уникальном шансе» для Зеленского, если тот поедет в Москву.

