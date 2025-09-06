В Кремле рассказали, какие компании Россия считает врагами

Зарубежные компании, финансировавшие армию Украины, стали врагами России. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия отнесется уважительно к тем брендам, которые при уходе с ее рынка выполнили все обязательства.

«Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», — сказал Песков.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут рассматривать возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно – не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Мишустин отметил, что все решения по возвращению западного бизнеса в Россию будут приниматься индивидуально специальной комиссией.

