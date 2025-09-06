На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ заявили, что Европа «профукала» свой континент

Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Европа «профукала» свой континент, и поэтому лидеры Евросоюза перестали апеллировать к правозащитной повестке и демократическим ценностям. Ее слова приводит ТАСС.

«Свой собственный континент они профукали. Это факт», — заявила она.

Как отметила Захарова, теперь представители стран Азии, Африки и Латинской Америки предлагают Европе способы разрешить ситуацию в ее регионе. Раньше же европейские страны проповедовали им демократические ценности и учили их соблюдать права человека. По мнению Захаровой, это «абсолютное фиаско для тех, кто считает себя золотым миллиардом, исключительными и цивилизованными».

«Вы посмотрите, как в одну секунду они просто закрыли вот эту вот правочеловеческую лавочку, теперь они к ней не возвращаются», — добавила дипломат.

До этого бывший президент Франции Николя Саркози назвал «исторической ошибкой» Европы то, что она называет Россию главной угрозой и врагом. По его словам, из-за подобной позиции европейские страны оказались изолированы на международной арене.

Ранее Лавров заявил о деградации ЕС.

