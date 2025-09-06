На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что США могли бы «выиграть любую войну»

Трамп: США могли бы выиграть любую войну
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

США могли бы выиграть «любую войну», однако решили быть «политкорректными». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает американская газета The New York Times.

«Мы могли бы выиграть любую войну, но мы действительно решили быть очень политкорректными», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что рассчитывает на законодательное закрепление изменения названия оборонного ведомства на «министерство войны».

До этого американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп изучает возможность нанесения ударов по наркокартелям в Венесуэле.

По информации телеканала, за последние недели США перебросили в Карибский бассейн «значительные военные силы». Журналисты отметили, что подобный шаг мог быть задуман, в частности, «сигнал Мадуро».

2 сентября Трамп сообщил, что Военно-морские силы США уничтожили корабль из Венесуэлы, на борту которого находились наркотики. По словам главы Белого дома, флот атаковал лишь одно судно, но «есть и другие».

Ранее глава Пентагона оценил возможность «смены режима» в Венесуэле.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами