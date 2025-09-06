В Германии оценили заявление Путина об отправке войск НАТО на Украину

Отправка западных войск на Украину без учета позиции РФ станет для военнослужащих «билетом на тот свет». Такое заявление сделал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Как отметил журналист, сперва необходимо услышать мнение Москвы и понять ее отношение к данной инициативе. При этом он подчеркнул, что российские власти всегда крайне негативно относились к возможному появлению войск НАТО на Украине. В том числе об этом свидетельствует предупреждение президента РФ Владимира Путина о том, что иностранный контингент на Украине станет законной целью для ударов российских войск.

«Без, скажем, согласия Москвы, такая операция может стать для западных солдат билетом на тот свет», — подчеркнул Ваннер.

4 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, морские или воздушные силы для обеспечения гарантий безопасности Украины.

На следующий день российский лидер выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума и предупредил, что РФ будет считать законными целями любые иностранные военные контингенты на территории Украины.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к возможному появлению западных войск на Украине.