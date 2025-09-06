Власти Великобритании одновременно заявляют о поддержке меньшинств и помогают нетерпимой к ним Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

«Это те люди, британцы, которые спонсируют и финансово, и оружием киевский режим, полностью уничтоживший какое-либо уважение к любым, например, языковым, меньшинствам», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что сейчас русскоязычное население Украины нельзя назвать меньшинством. По ее словам, эти граждане составляют большую часть населения.

В конце августа Захарова заявила, что страны Запада ни разу не сказали ни слова о положении русского языка и русскоязычных людей на Украине, независимо от их настоящих или исторических связей с Россией. По ее словам, западное сообщество «ни разу бровью не повело» на фоне того, что нарушаются ими же придуманные и ими же внедренные положения всяких международных организаций.

