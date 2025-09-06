На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова уличила Британию в лицемерии из-за Украины и поддержки меньшинств

Захарова: Британия поддерживает меньшинства и нетерпимый к ним Киев
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Власти Великобритании одновременно заявляют о поддержке меньшинств и помогают нетерпимой к ним Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

«Это те люди, британцы, которые спонсируют и финансово, и оружием киевский режим, полностью уничтоживший какое-либо уважение к любым, например, языковым, меньшинствам», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что сейчас русскоязычное население Украины нельзя назвать меньшинством. По ее словам, эти граждане составляют большую часть населения.

В конце августа Захарова заявила, что страны Запада ни разу не сказали ни слова о положении русского языка и русскоязычных людей на Украине, независимо от их настоящих или исторических связей с Россией. По ее словам, западное сообщество «ни разу бровью не повело» на фоне того, что нарушаются ими же придуманные и ими же внедренные положения всяких международных организаций.

Ранее Захарова раскрыла, когда можно будет говорить о независимости Украины.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами