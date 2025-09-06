Для сохранения своей культуры и традиций России нужно идти «сложным путем». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

«Нам надо идти сложным путем. Простой путь, если мы будем рассматривать культуру как силу, инструмент влияния, точечные акции и так далее, — это путь в никуда», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что «сложный путь» заключается в продолжении традиций. По ее словам, подобный вариант является «путем к сопротивлению».

До этого Захарова заявила, что подход Запада, который создал мягкую силу и инструментарий влияния вместо культуры, стал его ахиллесовой пятой. По словам дипломата, США самостоятельно присвоили себе право считаться лидером в сфере массовой, поп- и кинокультуры современности. Представитель МИД отметила, что многие страны согласились с этой точкой зрения.

