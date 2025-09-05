На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше поменяли мнение об украинских территориях

Сикорский: Украина должна остаться в границах, которые она может защитить
Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире Польского телевидения, что Украина должна остаться в тех границах, которые она способна защитить. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но в тоже время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить и иметь свободу интеграции с Западом», — сказал дипломат.

Такое заявление Сикорский сделал впервые с начала специальной военной операции России на Украине. До этого правительство Польши выступало за восстановление территорий Украины в ее границах на 1991 год.

4 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна намерена добиваться от союзников гарантий собственной безопасности, прежде чем присоединиться к инициативе по защите воздушного пространства Украины. Он отметил, что Варшава не может допустить даже малейшего ослабления обороноспособности.

Ранее депутат назвал главную причину неудачи «коалиции желающих» по Украине.

