На Западе отреагировали на слова Путина о размещении войск на Украине

WP: Путин резко ответил Западу на планы по размещению войск на Украине

Президент России Владимир Путин резко ответил на планы Запада разместить иностранные войска на территории Украины. Об этом пишет газета The Washington Post.

Авторы материала обратили внимание на слова Путина о том, что отправка западных войск на Украину может иметь последствия.

В издании также обратили внимание на мнение Путина о том, что в случае достижения долгосрочного мира необходимость в нахождении иностранных войск на Украине исчезнет.

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, Путин ранее заявил, что лучшим местом для встречи России и Украины на высшем уровне является Москва. Президент заявил, что готов гарантировать безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу.

Пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что по вопросу решения украинского конфликта виден «свет в конце тоннеля», однако о сроках завершения кризиса пока нельзя говорить конкретно.

