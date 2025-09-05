На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США заблокировали партию контрацептивов на €10 млн в Бельгии

США отказались отдавать Бельгии 26 млн презервативов после закрытия USAID
true
true
true
close
Freepik.com

Администрация США заблокировала передачу крупной партии гуманитарной помощи, находящейся на американском складе в бельгийском городе Гел. Об этом пишет Het Nieuwsblad.

По данным издания, речь идет 26 миллионах презервативов, миллионах упаковок контрацептивов и около 50 тысяч препаратов для профилактики ВИЧ. Общая стоимость партии оценивается почти в $10 млн.

Гуманитарная помощь предназначалась для международных программ Агентства США по международному развитию (USAID), однако после закрытия госструктуры дальнейшее распределение товаров оказалось невозможным. Теперь Вашингтон готов отгрузить партию гумпомощи только за плату, которую не могут позволить себе европейские организации и страны-партнеры.

Если Вашингтону и Брюсселю не удастся договориться, то продукция будет уничтожена, что повлечет дополнительные расходы для бюджета США — около €145 тысяч.

29 августа глава Госдепа США Марко Рубио заявил об официально закрытии USAID, поскольку «небольшой набор основных программ» агентства был передан Государственному департаменту.

В июне стало известно, что к 30 сентября США планируют ликвидировать все зарубежные представительства USAID. Это затронет сотни сотрудников, включая работников дипломатических служб, подрядчиков и местный персонал.

Ранее сообщалось, что США могут закрыть проекты по расследованию военных преступлений на Украине.

