Массовые помилования Байдена могли провести в США без согласования с ним

NYP: массовые помилования Байдена могли быть подписаны на автомате
Andrew Harnik/AP

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден мог в последние дни правления автоматически подписать списки на помилование, не согласовав их предварительно. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на переписку сотрудников прошлой администрации США.

«Масштабные помилования <...> вызвали обеспокоенность в Западном крыле и министерстве юстиции по поводу того, как обеспечить точное выполнение его воли, и неясно, спросили ли самого Байдена, прежде чем объявить о тысячах помилований», — указано в статье.

Судя по переписке, сотрудники обсуждали массовые помилования в часы, когда Байден обычно уже прекращал работать. Кроме того, отмечается, что минюст США получил списки на 2,5 тысячи заключенных только после того, как о помиловании было объявлено публично.

В июле Байден официально признал использование автоматического устройства для подписи указов о помиловании. При этом он утверждал, что каждое такое решение принималось исключительно им самим.

До этого действующий президент США Дональд Трамп заявил, что указы Байдена о помиловании признаны недействительными, поскольку подписаны автоматическим устройством.

Ранее Вэнс назвал Украину при Байдене «странной денежной ямой».

