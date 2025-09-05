На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: предложенная КНР система глобального управления — главный вызов для США

Политолог Клинцевич: система глобального управления бросает вызов гегемонии США
Global Look Press

Предложенная Китаем система глобального управления, основанная на уважении к суверенитету и общечеловеческих ценностях, напрямую бросает вызов западной модели. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«Конечно, это угроза для гегемонии США. Мы прямо об этом не говорим. Мы говорим о том, что создаем свой, условно говоря, порядок для тех стран, которые входят в наш круг. Вы там, мол, между собой можете как угодно взаимодействовать, использовать доллары. Мы же уходим от долларов в пользу совершенно иных систем», — сказал эксперт.

Он добавил, что китайская модель мироустройства — это не мир, основанный на «правилах», когда кто-то в угоду себе меняет их как хочет или печатает ничем не обеспеченные деньги.

1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул инициативу о создании более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также формировании сообщества с единой судьбой человечества. Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает данную инициативу и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений.

Ранее глава Сбера назвал Китай великой страной, у которой стоит поучиться.

