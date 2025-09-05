На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Словарь вежливого человека»: Захарова об ответе Путина на требования Украины

Захарова отметила вежливость Путина при ответе на требования Украины о встрече
true
true
true

Президент России Владимир Путин выбрал вежливую формулировку вместо того, чтобы грубо ответить на требование Украины провести встречу лидеров в указанном месте. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Говоря о том, что киевский режим, попросив о встрече, затем еще и потребовал провести ее в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо «совсем о….ли» использовал словосочетание «избыточные запросы», — написала дипломат в своем посте.

Захарова также назвала ответ российского лидера «словарем вежливого человека».

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, Путин ранее заявил, что лучшим местом для встречи России и Украины на высшем уровне является Москва. Президент заявил, что готов гарантировать безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу.

Пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что по вопросу решения украинского конфликта виден «свет в конце тоннеля», однако о сроках завершения кризиса пока нельзя говорить конкретно.

Ранее Путин усомнился в политической воле Украины в вопросе урегулирования.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами