«Словарь вежливого человека»: Захарова об ответе Путина на требования Украины

Захарова отметила вежливость Путина при ответе на требования Украины о встрече

Президент России Владимир Путин выбрал вежливую формулировку вместо того, чтобы грубо ответить на требование Украины провести встречу лидеров в указанном месте. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Говоря о том, что киевский режим, попросив о встрече, затем еще и потребовал провести ее в указанном им месте, Владимир Владимирович вместо «совсем о….ли» использовал словосочетание «избыточные запросы», — написала дипломат в своем посте.

Захарова также назвала ответ российского лидера «словарем вежливого человека».

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, Путин ранее заявил, что лучшим местом для встречи России и Украины на высшем уровне является Москва. Президент заявил, что готов гарантировать безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу.

Пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что по вопросу решения украинского конфликта виден «свет в конце тоннеля», однако о сроках завершения кризиса пока нельзя говорить конкретно.

Ранее Путин усомнился в политической воле Украины в вопросе урегулирования.