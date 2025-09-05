Генсеку НАТО напомнили о причинах конфликта на Украине после его слов о России

Игнорирование интересов России со стороны НАТО стало одной из главных причин конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о праве голоса Москвы по вопросу отправки войск на Украину.

«Именно последовательный отказ НАТО принимать во внимание интересы России в общей для нас Европе, тем более в непосредственной близости от наших границ, и стал детонатором украинского кризиса», — подчеркнул он.

По словам Косачева, Украина вслед за Польшей и странами Балтии выставила себя в качестве «линии фронта» НАТО против России, а альянс усмотрел в этой геополитической пошлости или глупости шанс на самосохранение и возрождение.

4 сентября Рютте заявил, что в вопросе отправки каких-либо воинских контингентов на территорию Украины право голоса должен иметь только Киев, а не Москва.

Ему задали вопрос о том, почему все обсуждают отправку так называемых «миротворцев» на Украину, если Россия никогда на это не согласится. Он удивился тому, что кто-то «оглядывается» на мнение Москвы.

Ранее Рютте начал пугать союзников по НАТО подлетом российских ракет за 5-10 минут.