На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генсеку НАТО напомнили о причинах конфликта на Украине после его слов о России

Косачев: НАТО не учитывала интересы РФ, это главная причина конфликта на Украине
true
true
true
close
Czarek Sokolowski/AP

Игнорирование интересов России со стороны НАТО стало одной из главных причин конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о праве голоса Москвы по вопросу отправки войск на Украину.

«Именно последовательный отказ НАТО принимать во внимание интересы России в общей для нас Европе, тем более в непосредственной близости от наших границ, и стал детонатором украинского кризиса», — подчеркнул он.

По словам Косачева, Украина вслед за Польшей и странами Балтии выставила себя в качестве «линии фронта» НАТО против России, а альянс усмотрел в этой геополитической пошлости или глупости шанс на самосохранение и возрождение.

4 сентября Рютте заявил, что в вопросе отправки каких-либо воинских контингентов на территорию Украины право голоса должен иметь только Киев, а не Москва.

Ему задали вопрос о том, почему все обсуждают отправку так называемых «миротворцев» на Украину, если Россия никогда на это не согласится. Он удивился тому, что кто-то «оглядывается» на мнение Москвы.

Ранее Рютте начал пугать союзников по НАТО подлетом российских ракет за 5-10 минут.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами