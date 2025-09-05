На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что Россия никому не «вставляет палки в колеса»

Владимир Смирнов/ТАСС

Россия никому не «вставляет палки в колеса». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, говоря на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) о сотрудничестве с другими странами, в том числе с Китаем и США. Трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Это не ко мне вопросы. Мы никаких палок, ничего не вставляем ни в какие колеса», — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей о том, что «вставляет палки в колеса» в начало работы России, США и Китая в трехстороннем формате на арктических месторождениях.

До этого Владимир Путин сообщил, что российские власти ведут переговоры с США о перспективах совместных проектов в Арктике и на Аляске. Он отметил, что никто кроме России не обладает подходящими технологиями для работы в арктическом регионе, что и вызывает большой интерес со стороны партнеров страны, а теперь и со стороны США.

На пленарном заседании ВЭФ Путин отметил, что Россия обсуждала с Китаем возможность работы в трехстороннем формате на некоторых арктических месторождениях РФ уже сейчас. По его словам, все возможные варианты обсуждаются, «они на столе».

Ранее Путин заявил, что отношения РФ и США увидели свет в конце тоннеля после прихода Трампа.

