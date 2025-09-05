Путин: деньги — не главное

Грамотно организованная работа с расставленными приоритетами играют ключевую роль при решении важных задач на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС, цитируя президента России Владимира Путина.

По мнению российского лидера, деньги – это важный ресурс, при этом главным в реализации масштабных проектов остается правильная организация работы. Такое мнение он высказал на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос о финансировании задач, которые ранее обсуждали на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.

«Деньги – всегда важная вещь, но это не самое главное», — сказал президент, подчеркнув, что основным фактором становится грамотное распределение приоритетов и успешное взаимодействие между различными структурами.

Модератор форума в свою очередь отметила, что для реализации поставленных целей необходимы колоссальные средства, учитывая их объемы и важность. Путин в ответ пояснил, что именно правильная организация процесса и общий подход к решению задач обеспечит успешное выполнение поручений.

Восточный экономический форум-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций. Центральная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания»; в рамках дискуссий рассматриваются вопросы привлечения капитала, модернизации инфраструктуры, расширения экономических связей России с азиатскими партнерами и повышения роли региона в мировой экономике.

