Путин шуткой ответил на вопрос о месте «русского медведя» в союзе с КНР и Индией

Путин описал роль РФ в союзе с КНР и Индией фразой «медведь — он и есть медведь»
Alexander Nemenov/Reuters

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) шуткой ответил на вопрос о месте «русского медведя» в союзе с КНР и Индией. Об этом пишет ТАСС.

В ходе мероприятия модератор напомнила о распространившейся в СМИ фотографии, где Владимир Путин сидит вместе с китайским лидером Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Журналисты описали снимок словами «слон, дракон и медведь». На этом фоне ведущая поинтересовалась у президента РФ, какое место в данном союзе занимает медведь.

«Медведь — он и есть медведь», — ответил глава государства.

При этом он обратил внимание, что медведь является символом РФ, но самый большой тигр в мире также обитает на российской территории. Речь идет об уссурийском тигре, уточнил Путин.

С 31 августа по 3 сентября российский лидер посетил КНР с официальным визитом, в том числе приняв участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По данным РИА Новости, в ходе поездки президент РФ провел 17 встреч с мировыми лидерами. В том числе он беседовал с Моди и Си Цзиньпином.

Ранее Путин оценил политику КНР и Индии.

