Путин заявил о негативном влиянии протекционизма на мировую экономику

Путин: протекционизм вредит тем, кто ведет такую политику, и мировой экономике
Евгений Биятов/Михаил Корытов, STF/РИА Новости

Протекционизм вредит не только государствам, которые проводят такую политику, но и мировой экономике в целом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«[Протекционизм] это во вред. Во вред и тем, кто это применяет, и во вред мировой экономике, международной торговле. Это ведет к сепаратизму региональному», — подчеркнул президент.

Он отметил, что для тех, кто проводит такую политику, «ничего хорошего не будет», поскольку современный мир очень взаимосвязан.

Протекционизм — это внешнеторговая политика государства, направленная на ограничение ввоза импортных товаров и услуг. Одним из инструментов протекционизма являются пошлины, которые сейчас активно вводит президент США Дональд Трамп против других государств.

До этого Владимир Путин выступил за создание многополярного мира, заявив, что в мире не должно существовать «более равных» стран, чем все другие. Российский лидер добавил, что однополярный мир несправедлив и назвал эту систему уже «отжившей». Он отметил, что в мире не должны появляться «гегемоны», которые доминируют над другими в политической или в какой-либо другой сфере, в том числе в сфере безопасности.

Ранее философ Дугин заявил, что Трамп лично способствует формированию многополярного мира.

