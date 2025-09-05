Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского в Москву не для капитуляции

Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не капитулировать

Президент России Владимир Путин пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает РИА Новости.

«Зеленского приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать», — сказал представитель Кремля журналистам.

Накануне Зеленский заявил, что предложение Путина провести переговоры в Москве говорит о нежелании российской стороны проводить такую встречу.

3 сентября президент России заявил в ходе пресс-конференции по итогам своего четырехдневного визита в Китай, что он никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. Российский лидер назвал его «главой администрации Украины» и пригласил в Москву для возможной встречи.

1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что Путин пока не имеет каких-либо договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двусторонней встрече с Зеленским.

