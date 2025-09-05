На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый Дом анонсировал заявление Трампа в пятницу

Белый Дом анонсировал заявление Трампа 5 сентября в 23.00 мск
Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в пятницу сделает заявление из Овального кабинета в 23.00 мск. Об этом сообщает Белый дом.

«16.00 (по времени Вашингтона, 23.00 мск) президент сделает заявление в Овальном кабинете», — говорится в расписании.

Тема выступления Трампа не указана.

5 сентября Трамп заявил, что собирается в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В этот же день телеканал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что Трамп подпишет указ о переименовании Пентагона в «министерство войны» в пятницу.

30 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что в оборонном ведомстве США с первых дней второго срока Трампа начали прорабатывать «законодательные предложения», позволяющие изменить название Пентагона и его главы. По данным издания, в Белом доме пытаются найти варианты, как сделать это без необходимости получать одобрение конгресса.

Ранее Хегсет заявил, что Трамп вернул США к стратегии «мира через силу».

