Названы причины гибели шести кандидатов от АдГ подряд перед выборами

Le Figaro: кандидаты от АдГ умерли естественной смертью, один из них самоубийца

Шесть кандидатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) умерли перед выборами в результате естественных причин или в результате самоубийства. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

После нескольких смертей подряд пользователи начали строить предположения о «замаскированных убийствах» политиков. Шесть кандидатов скончались с разницей всего в несколько недель перед муниципальными выборами 14 сентября в Северном Рейне — Вестфалии.

«По данным немецкой полиции, расследовавшей эту странную эпидемию смертей, пять кандидатов умерли «естественной смертью», в том числе от хронических заболеваний, а шестой покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении.

Представитель регионального отделения, отвечающего за выборы выразил сожаление по поводу гибели политиков и добавил, что подобные смерти происходят на каждых выборах.

31 августа директор института государственных финансов Ганноверского университета Стефан Хомбург сообщал, что четыре кандидата от «Альтернативы для Германии» (АдГ) умерли незадолго до начала сентябрьских выборов. По его словам, статистически это практически невозможно.

В данном случае речь шла о 66-летнем Ральфе Ланге, 59-летнем Вольфганге Зайтце, 71-летнем Вольфганге Клингере и Стефане Берендесе, которому было 59 лет. Сообщается, что все инциденты произошли «внезапно», в течение последних двух недель.

Ранее СМИ сообщили о резком увеличении числа умерших кандидатов от АдГ перед выборами.