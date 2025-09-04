На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о страхе Запада нового успешного наступления России на Украине

Bloomberg: Запад боится успехов РФ на фронте, пока они заняты гарантиями Украины
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Страны Запада боятся, что Россия может предпринять новое успешное наступление на Украине, пока они обсуждают гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным журналистов, опасения западных стран связаны с возможным переходом города Красноармейск (украинское название — Покровск) под контроль российских войск. Авторы материала отметили, что подобная операция откроет путь до Краматорска и Славянска.

Агентство добавило, что беспокойство Запада усилилось в преддверии встречи «коалиции желающих» в Париже 4 сентября. В ходе мероприятия участники планируют обсудить гарантии безопасности для Украины, следует из материала.

Несколькими часами ранее газета The New York Times сообщила, что большинство стран Европы боятся отправлять военных на Украину, опасаясь потенциального конфликта с Россией. Государства, пишет издание, сомневаются, действительно ли Вашингтон поддержит их в военном отношении в случае «нападения на войска стран НАТО».

Ранее «коалиция желающих» нашла три варианта возможной отправки военных на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами