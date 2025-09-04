В США заявили о страхе Запада нового успешного наступления России на Украине

Bloomberg: Запад боится успехов РФ на фронте, пока они заняты гарантиями Украины

Страны Запада боятся, что Россия может предпринять новое успешное наступление на Украине, пока они обсуждают гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным журналистов, опасения западных стран связаны с возможным переходом города Красноармейск (украинское название — Покровск) под контроль российских войск. Авторы материала отметили, что подобная операция откроет путь до Краматорска и Славянска.

Агентство добавило, что беспокойство Запада усилилось в преддверии встречи «коалиции желающих» в Париже 4 сентября. В ходе мероприятия участники планируют обсудить гарантии безопасности для Украины, следует из материала.

Несколькими часами ранее газета The New York Times сообщила, что большинство стран Европы боятся отправлять военных на Украину, опасаясь потенциального конфликта с Россией. Государства, пишет издание, сомневаются, действительно ли Вашингтон поддержит их в военном отношении в случае «нападения на войска стран НАТО».

Ранее «коалиция желающих» нашла три варианта возможной отправки военных на Украину.