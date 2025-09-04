На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дуров и Маск подискутировали в соцсети X о слове «раб» и вторжениях Запада

Дуров заявил Маску, что Запад много раз неспровоцированно воевал со славянами
true
true
true
close
Global Look Press

Основатель Telegram, предприниматель Павел Дуров ответил на пост американского предпринимателя Илона Маска в соцсети X относительно происхождения слова «раб», по словам Дурова, славянские страны не вторгались в Западую Европу неспровоцированно. Ответ Дурова размещен в соцсети X.

«Слово «раб» происходит от старофранцузского «esclave» (что означало одновременно «славянин» и «раб»)», — пояснил Дуров в ответе на пост Маска.

По словам разработчика Telegram, ни одна славянская страна никогда не вторгалась в Западную Европу неспровоцированно, «в то время как много раз происходило обратное».

Маск в соцсети задал вопрос системе ИИ Grok о происхождении английского слова «Slave», то есть «раб».

31 мая компания X (бывший Twitter) Илона Маска запустила бета-версию нового мессенджера под названием XChat, который, судя по всему, является прямым аналогом Telegram.

Примечательно, что 28 мая основатель Telegram Павел Дуров сообщил о скором внедрении чат-бота Grok Илона Маска в мессенджер Telegram, однако Маск заявлял, что соглашение между его ИИ-компанией xAI и Telegram пока не заключено.

Ранее сообщалось, что роботы Tesla не смогут работать на заводах компании вопреки обещаниям Маска.

