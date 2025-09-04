Дуров и Маск подискутировали в соцсети X о слове «раб» и вторжениях Запада

Дуров заявил Маску, что Запад много раз неспровоцированно воевал со славянами

Основатель Telegram, предприниматель Павел Дуров ответил на пост американского предпринимателя Илона Маска в соцсети X относительно происхождения слова «раб», по словам Дурова, славянские страны не вторгались в Западую Европу неспровоцированно. Ответ Дурова размещен в соцсети X.

«Слово «раб» происходит от старофранцузского «esclave» (что означало одновременно «славянин» и «раб»)», — пояснил Дуров в ответе на пост Маска.

По словам разработчика Telegram, ни одна славянская страна никогда не вторгалась в Западную Европу неспровоцированно, «в то время как много раз происходило обратное».

Маск в соцсети задал вопрос системе ИИ Grok о происхождении английского слова «Slave», то есть «раб».

31 мая компания X (бывший Twitter) Илона Маска запустила бета-версию нового мессенджера под названием XChat, который, судя по всему, является прямым аналогом Telegram.

Примечательно, что 28 мая основатель Telegram Павел Дуров сообщил о скором внедрении чат-бота Grok Илона Маска в мессенджер Telegram, однако Маск заявлял, что соглашение между его ИИ-компанией xAI и Telegram пока не заключено.

