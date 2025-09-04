«Коалиция желающих» захотела представить проекты мирного соглашения по Украине

Так называемая «коалиция желающих» стран Европы по Украине намерена представить варианты перемирия на Украине или заключения мирного соглашения. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The New York Times.

«Политические лидеры (стран «коалиции желающих» - «Газета.Ru») рассмотрят подробные варианты заключения соглашения о прекращении огня или мира и представят достаточно предложений, чтобы продемонстрировать серьезную первоначальную приверженность этим планам», — говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, соответствующие намерения Европы «могут утешить» украинского лидера Владимира Зеленского.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила основные задачи заседания «коалиции желающих», которое 4 сентября проходит в Париже в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и других лидеров.

По ее словам, Брюссель работает над трема основными задачами по гарантиям безопасности Киеву: над превращением Украины в «стального дикобраза», созданием иностранных сил в стране при поддержке США и над укреплением обороны самой Европы.

Как писала ранее та же The New York Times, политики обсудят, в частности, урегулирование конфликта на Украине и возможную отправку европейских войск в республику. Германия же рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинских военнослужащих, в Польшу.

Ранее Ермак объяснил свое видение гарантий безопасности для Украины.