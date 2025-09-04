На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иран понизил уровень дипломатических отношений с Австралией

МИД Ирана сообщил о высылке австралийского посла
Shutterstock

Иран высылает посла Австралии в Тегеране и понижает уровень дипломатических отношений с Канберрой, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

«В соответствии с положениями дипломатического права, в ответ на действия Австралии исламская республика Иран взаимно понизила уровень дипломатического присутствия Австралии в Иране. Посол Австралии выслан из Ирана», — рассказал Багаи.

26 августа сообщалось, что австралийская служба безопасности и разведки (ASIO) выявила связь между Корпусом стражей исламской революции Ирана и поджогами в 2024 году еврейского ресторана Lewis Continental Kitchen в районе Бонди в Сиднее, а также синагоги «Адасс Исраэль» в Мельбурне.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал эти инциденты чрезвычайными и опасными актами агрессии. Посла Ирана объявили персоной нон грата. Это первая высылка иностранного представителя из страны со времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что посол Ирана в Австралии отверг обвинения в антисемитизме.

