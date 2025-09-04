Захаровой рассказали, что она популярна в Китае благодаря своей красоте

Популярность Захаровой в Китае связали с ее красотой, а не с критикой США

В Китае связывают популярность официального представителя МИД России Марии Захаровой не с критикой США, а с тем, что она красивая. Об этом на заявила сама Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, один из китайских чиновников сообщил ей о том, что она является популярной в Китае.

В ответ, как рассказала официальный представитель МИД РФ, она решила пошутить и задала вопрос, связана ли ее популярность с критикой ведомства в адрес Соединенных Штатов.

«Он на меня загадочно посмотрел и сказал: «Ничего подобного. Потому что вы красивая»», — передала Захарова слова своего собеседника в Китае.

До этого Захарова говорила, что предшественник президента США Дональда Трампа, бывший президент США Барак Обама (2009 — 2017 годы) получил Нобелевскую премию мира лишь за то, «чтобы он не свалился в пике какого-нибудь мирового конфликта». По мнению Захаровой, демократ ничего не смыслил в мировых делах и мог «вляпаться во что-нибудь», поэтому его решили задобрить премией.

Также Захарова высказала мнение, что Трамп осознает, какую катастрофическую роль Соединенные Штаты сыграли в трагической ситуации вокруг Украины. По ее словам, необходимо с огромным вниманием следить за заявлениями республиканца в пользу мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине.