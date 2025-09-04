На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Испании пропустил встречу «коалиции желающих» из-за сломанного самолета

Pais: премьер Испании не попал на встречу по Украине из-за поломки самолета
Heinz-Peter Bader/AP

Премьер Испании Педро Санчес не смог попасть в Париж на встречу так называемой «коалиции желающих» по Украине из-за поломки самолета. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Санчес был вынужден вернуться в Мадрид после поездки в Париж на саммит по Украине из-за поломки своего самолета», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что самолеты, которые используются министрами и главой правительства Испании «очень старые и неоднократно выходили из строя, что привело к рассмотрению вопроса о замене».

Однако высокая стоимость и политические разногласия, которые повлекло бы за собой такое решение, отложили его принятие, пишет Pais.

4 сентября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила основные задачи заседания «коалиции желающих», которое 4 сентября проходит в Париже в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и других лидеров.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил свое видение гарантий безопасности для республики.

