Путин призвал профинансировать гидроэнергетику на Дальнем Востоке

Новые гидроэнергетические объекты могут появиться на Дальнем Востоке, профильные ведомства должны проработать проекты их строительства и обеспечить финансирование. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО, его слова приводит ТАСС.

Глава российского государства оценил важность развития гидроэнергетики Дальнего Востока как эффективного и экологически чистого источника энергии.

«Гидроэнергетический потенциал региона — масштабный, большой — используется пока явно недостаточно. Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть

источники их финансирования», — сказал он.

Путин подчеркнул, что ГЭС как обеспечивают надежное электроснабжение региона, так и дают так называемые комплексные эффекты для экономики и социальной сферы — от водоснабжения до противодействия паводкам, что для Дальнего Востока является крайне актуальным.

Также президент России заявил, что развитие дальневосточного региона является одним из национальных приоритетов страны.

