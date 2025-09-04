На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин призвал профинансировать гидроэнергетику на Дальнем Востоке

Путин поручил проработать проекты строительства ГЭС на Дальнем Востоке
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Новые гидроэнергетические объекты могут появиться на Дальнем Востоке, профильные ведомства должны проработать проекты их строительства и обеспечить финансирование. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО, его слова приводит ТАСС.

Глава российского государства оценил важность развития гидроэнергетики Дальнего Востока как эффективного и экологически чистого источника энергии.

«Гидроэнергетический потенциал региона — масштабный, большой — используется пока явно недостаточно. Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть
Результат проверки орфографии источники их финансирования», — сказал он.

Путин подчеркнул, что ГЭС как обеспечивают надежное электроснабжение региона, так и дают так называемые комплексные эффекты для экономики и социальной сферы — от водоснабжения до противодействия паводкам, что для Дальнего Востока является крайне актуальным.

Также президент России заявил, что развитие дальневосточного региона является одним из национальных приоритетов страны.

Ранее на ВЭФ текущую ситуацию в России и мире назвали идеальным штормом.

