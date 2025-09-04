На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова объяснила жалобы президента Финляндии на страны ШОС

Захарова: Стубб жалуется на ШОС, так как Финляндия утратила суверенитет
Reuters/РИА Новости

Финляндии обидно быть членом диктаторского блока НАТО, Хельсинки утратили свой суверенитет, поэтому президент страны Александр Стубб так обеспокоен взаимодействием стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Понимаю, что Финляндии обидно оказаться внутри диктаторского блока НАТО, а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, Финляндии теперь приходится терпеть последствия утраты своего суверенитета.

2 сентября Стубб выразил опасения, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не будет более эффективно взаимодействовать с Глобальным Югом.

Финский лидер считает, что действия ШОС и взаимодействие стран в рамках этого объединения — «попытка подорвать единство» Глобального Запада. В этой связи он призвал Евросоюз и США «вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия». По словам политика, если этого не делать, Глобальный Запад «проиграет эту игру».

Ранее политолог объяснил, почему само существование ШОС так нервирует Запад.

Визит Путина в Китай
