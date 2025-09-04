Член политбюро ЦК КПК прибыл в Россию для участия в ВЭФ

Член политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун приехал в Дальневосточный федеральный округ РФ для участия в Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Борт из Китая приземлился в аэропорту Владивостока около 17:30 по местному времени (10:30 мск). Во Владивостоке политик проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, Ли Хунчжун 5 сентября примет участие в пленарном заседании в рамках ВЭФ совместно с главой российского государства.

В марте текущего года Ли Хунчжун занял пост сопредседателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

4 сентября Владимир Путин на катере «Ураган» приплыл на остров Русский, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Президент РФ посетил филиал Национального центра «Россия», который расположен во Владивостоке.

