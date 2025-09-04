На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Член политбюро ЦК КПК прибыл в Россию для участия в ВЭФ

Член политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Thomas Peter/Reuters

Член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун приехал в Дальневосточный федеральный округ РФ для участия в Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Борт из Китая приземлился в аэропорту Владивостока около 17:30 по местному времени (10:30 мск). Во Владивостоке политик проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, Ли Хунчжун 5 сентября примет участие в пленарном заседании в рамках ВЭФ совместно с главой российского государства.

В марте текущего года Ли Хунчжун занял пост сопредседателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

4 сентября Владимир Путин на катере «Ураган» приплыл на остров Русский, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Президент РФ посетил филиал Национального центра «Россия», который расположен во Владивостоке.

Ранее Путин назвал цель принятых во время визита в КНР документов.

