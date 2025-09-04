На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Испании не смог прилететь на встречу «коалиции желающих»

Reuters: Санчес не прилетит на встречу «коалиции» из-за проблем с самолетом
Heinz-Peter Bader/AP

Премьер-министр Испании Педро Санчес не сможет лично присутствовать на встрече так называемой «коалиции желающих» в Париже, поскольку он не смог улететь из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Самолет, на котором председатель правительства направлялся в Париж на встречу «коалиции», проходящую в четверг, столкнулся с технической неполадкой, из-за чего ему пришлось вернуться в Мадрид», — говорится в публикации.

Уточняется, что Санчес примет участие во встрече дистанционно по видеосвязи.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что заседании «коалиции желающих» состоится 4 сентября в Париже. Встреча пройдет в смешанном формате: часть лидеров примет участие в формате видеоконференции, часть — будет присутствовать лично.

Как сообщили газете The New York Times французские дипломаты, главной темой этой встречи станет обсуждение возможных вариантов урегулирования конфликта на Украине. Ожидается, что к переговорам присоединятся более 30 глав государств и правительств. По данным издания, политики обсудят, в частности, отправку европейских войск на Украину.

Ранее сообщалось, что «коалиция желающих» хочет созвониться с Трампом из-за России и Украины.

