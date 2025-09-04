На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США призвали принять «решительные меры», чтобы не пустить Россию в один регион

The National Interest: США не должны пустить Россию к ресурсам Антарктики
true
true
true
close
Пресс-служба Северного флота

Соединенные Штаты не должны позволить Россию и Китаю добывать ресурсы в Антарктике. С таким призывом выступил журнал The National Interest.

«Соединенные Штаты должны принять решительные и активные меры для укрепления своих позиций в Антарктике и не допустить расширения доступа Китая и России к огромным неиспользованным ресурсам», — говорится в тексте.

По мнению автора, добыча полезных ископаемых в регионе может нанести ущерб позициям Вашингтона на мировых рынках. Как следует из текста, США вместе с Британией и Австралией могут расширить свое присутствие в Антарктике, разместив больше систем наблюдения и отправив новые исследовательские миссии.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты могут потерять свой единственный исследовательский ледокол, с помощью которого ученые изучали тающие ледники Антарктики. По данным журналистов, это связано с негативным отношением текущей администрации Штатов к исследованиям изменений климата: Белый дом сокращает бюджеты, гранты, рабочие места, и прекращает публиковать соответствующие отчеты.

Ранее Путин рассказал о стратегическом преимуществе России в Арктике.

