Трамп объяснил свой подход к переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его подход к переговорам заключается в том, чтобы собрать ключевых лидеров в комнате и дать им возможность заключить сделку. Об этом американский лидер рассказал в интервью CBS News.

Глава Белого дома отметил, что подобного подхода к переговорам он придерживается со всеми конфликтующими странами, в том числе с Россией и Украиной.

«Собрать ключевых лидеров в одной комнате и позволить им прийти к соглашению в реальном времени, зачастую под его руководством... и не исключать никакие возможности», — приводятся слова Трампа в публикации.

В этом же интервью Трамп высказал мнение, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к заключению мирного соглашения. При этом он добавил, что в ближайшее время «кое-что произойдет», и ситуация поменяется.

До этого Трамп рассказал, что будут делать США, если конфликт на Украине не удастся урегулировать быстро. По его словам, у Соединенных Штатов остается «фаза два» и «фаза три» мер на этот случай. Однако что именно имел в виду глава Белого дома, он уточнять не стал.

