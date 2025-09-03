В Госдуме оценили скандальное выступление Егора Крида на концерте в Лужниках

Вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков в своем Telegram-канале заявил, что не нашел в «скандальном» выступлении Егора Крида ничего развратного.

«Искал «разврат», на который жаловались «защитники традиционных ценностей», но так и не нашел. И обычный пустой донос Лиги безопасного интернета», — заявил он.

По словам Даванкова, выступление Крида было обычным и соотносилось со стилем артиста. Он отметил, что существует большая разница между коммерческим и бюджетным концертами.

Вице-спикер объяснил, что вопросы могут возникнуть, когда миллионные гонорары артистов уходят на «пропаганду непонятно чего». Даванков добавил, что подобное было с певцом Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя), когда артисту за выступление заплатили 16 млн рублей, при том, что «в стране явно не хватает денег».

Однако в случае коммерческих концертов странно предъявлять какие-либо обвинения, поскольку на них можно не ходить или вовсе не смотреть. Политик подчеркнул, что нельзя отнимать время доносами у тех, кто должен заниматься реальными преступниками.

После концерта Крида 30 августа глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сравнила выступление артиста с «голой вечеринкой» и пожаловалась в прокуратуру. Исполнитель в ответ обвинил общественную деятельницу в лицемерии и напомнил о ее поцелуе с Shaman на глазах у школьников. Это уже не первый конфликт Крида и Мизулиной. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее православные активисты призвали Крида не извращать нормы для детей на своих шоу.