Путин оценил работу Мединского на переговорах с Украиной

Путин заявил, что доволен работой Мединского на переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин доволен работой своего помощника Владимира Мединского на переговорах с Украиной. Об этом российский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает сайт Кремля.

«Работой Мединского я доволен», — сказал глава государства.

Путин добавил, что работа переговорной группы Мединского стала примером сдержанности и профессионального подхода. При этом, по словам российского лидера, в вопросе урегулирования конфликта важен результат.

В ходе пресс-конференции президент России также заявил о готовности страны повысить уровень переговоров с Украиной.

Утром 3 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению переговорного процесса с Украиной и ожидает ответа на свое предложение о создании рабочих групп. По ее словам, они будут отвечать за политические, военные и гуманитарные вопросы.

Ранее Лавров выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины.