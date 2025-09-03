В Пентагоне прокомментировали уничтожение судна венесуэльских наркоторговцев

США не ограничатся недавним ударом по венесуэльским наркоторговцам. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Одним лишь этим ударом не ограничится: любой другой, кто будет заниматься перевозками в этих водах и кого мы считаем признанным наркотеррористом, встретит ту же судьбу», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что американские военные уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua в международных водах.

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли президент использование военной силы США для ударов по Венесуэле.

Ранее в Госдуме заявили, что США не нужна война с Венесуэлой.