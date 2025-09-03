Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение депутата бундестага от крупнейшей оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффена Котре взыскать компенсацию с виновных в диверсии на газопроводах «Северный поток».

Сенатор в целом согласен с немецким парламентарием, однако считает, что ФРГ не рискнет требовать плату со своих партнеров по НАТО.

«Они вправе требовать компенсацию, потому что их собственность тоже пострадала. Они понесли огромные убытки. Только кто же им даст налагать на себя такого рода взыскания? А на Украине вошь на аркане, они исключительно в долг живут», — сказал Климов.

Более того, по его словам, при попытке добиться выплаты за взорванные «Северные потоки» официальный Берлин может «выйти на самого себя».

О необходимости взыскания компенсации с виновных в диверсии на газопроводах Котре заявил 3 сентября.

Он также выразил мнение, что правительство Германии продолжит поддержку Украины любой ценой, невзирая на информацию об организаторах диверсии. Берлин озабочен лишь нанесением максимально возможного ущерба России, поэтому вряд ли будет проводить полноценное расследование взрывов на «Северных потоках», считает депутат.

Ранее Урсуле фон дер Ляйен посоветовали не забыть взорвать «Северные потоки».