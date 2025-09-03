Татарского министра обвинили в «идеологической обработке» украинских детей

Великобритания внесла в санкционный список министра молодежной политики Татарстана Рината Садыкова. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

Британские власти объявили о введении новых санкций против лиц и организаций, связанных с российским государством, причастных к «насильственной депортации и идеологической обработке украинских детей», говорится в документе. В список включены три организации и восемь человек, в том числе Садыков и мать Рамзана Кадырова – Аймани.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми резко осудил политику России касательно украинских детей. По его словам, эти действия «являются отвратительными» и якобы показывают, на какие крайние меры готова пойти Россия, чтобы «уничтожить украинский язык, культуру и национальную идентичность».

В британском санкционном списке оказались такие молодежные движения как «Волонтеры Победы» и «Движение первых». Также Лондон внес в список чеченский Фонд имени Ахмата Кадырова.

3 сентября представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неонацистами власти Великобритании в ответ на объявленные санкции.

Ранее Великобритания, анонсировав новые санкции, назвала их «крупнейшими антивоенными».