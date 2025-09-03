Политолог: «Сила Сибири — 2» — не просто коммерция

Газопровод «Сила Сибири — 2», о строительстве которого договорились Россия и Китай, — это не просто коммерция. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил политолог Сергей Маркелов. Он отметил, что в проект вовлечена Монголия, которая из транзитного узла превращается в полноправного участника евразийской энергетики.

Фактически, по его словам, формируется энергетический пояс Евразии, где Россия — поставщик ресурсов, Китай — главный потребитель и инвестор, а Монголия — связующее звено. Эксперт допустил, что в перспективе к инфраструктуре могут подключиться и другие страны Шанхайской организации сотрудничества (ГОС).

Энергетическая ось Москва-Пекин начинает работать без всяких «посредников» в виде Брюсселя или Вашингтона. Именно этот подход пугает Запад, заключил Маркелов.

О том, что «Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2», стало известно накануне. Переговоры по этому проекту шли с 2020 года. СМИ отмечали, что главным камнем преткновения между сторонами был ценовой вопрос: Пекин хотел покупать топливо по цене, близкой к стоимости на внутреннем российском рынке, однако Москву такие условия не устраивали. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отказался комментировать то, по какой цене КНР будет покупать газ, но отметил, что она будет ниже, чем для Европы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Газпроме» указали Европе на проблему закачки газа в хранилища.